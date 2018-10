Stor interesse for moderne skogsdrift

NAMDALSAVISA

BANGDALEN: – Nå er det snart tomt for pølser og alle skjemaene for naturstien er brukt opp, jeg hadde aldri trodd det skulle komme så mye folk, smilte leder i Namsos skogeierlag Arve Fjeldseth.

Lørdag var andre gang skogeierlaget og Allskog inviterte til familiedag i skogen.

– Det startet egentlig med at Arve og jeg satt og drodlet over en kaffekopp for et par år siden for å se om det var mulig å få til noe. Så har det liksom ballet litt på seg, lo Tom Roger Kammen.

Denne gangen var dagen lagt til Seterdalen/Bangdalen med innlagte aktiviteter og demonstrasjon av utstyr. Og selv om skydekket var truende på morgenen, sprakk det opp og sola skinte – noe som gjorde at stemninga var god og skravla gikk over bålkaffen i skogkanten.

Økt interesse

Fjeldseth sier de opplever en økt interesse omkring skog og skogbruk.

– Vi merker at folk er mer interessert i skog og i det vi holder på med enn bare for noen år siden, og det utrolig artig og hyggelig at folk stiller opp og ser ut til å trives når vi lager en slik dag, sa han.

Mange var der selvsagt for se på utstyr og demonstrasjon av ulike redskaper, mens andre rett og slett nøt dagen, med gratis vaffel, pølser, saft og kaffe til alle. Statskog hadde åpnet bommene, så det var gratis å ta seg fram på skogsbilvegnettet.

– 150 besøkende i fjor, over 200 i år. Hvor mange kommer neste år?

– Nå skal vi evaluere dette arrangementet først, som det så fint heter, men det er klart at med så mye folk og hyggelige tilbakemeldinger er det fristende å ønske velkommen tilbake i 2019, sa Kammen.

Rekordhøye priser

Skogen er ei viktig næring i Namdalen. Og skogbruksnæringa opplever for tida en økonomisk opptur sammenliknet med få år tilbake.

Fredag 19. oktober la landbruksdirektoratet fram tallene som gjelder avvirkning av skog og tømmerpriser.

Gjennomsnittsprisen i september var 426 kroner per kubikkmeter, en økning på 18 prosent sammenliknet med samme tidsrom i fjor.

– Blir det gode driftsforhold resten av året, er det grunn til å tro at 2018 blir et rekord for total avvirkning og tømmerpris, heter det i meldinga fra Landbruksdirektoratet.