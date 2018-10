Det blir en rufsete værdag mandag

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det har skjedd fint lite, sier Ole Petter Hollingen, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Det eneste politiet har å melde på morgenkvisten er at det ble påkjørt et rådyr like ved Jøa barne- og ungdomsskole sent i går kveld.

– Dyret sprang til skogs, så Viltnemda er nå koblet inn, forteller Hollingen.

Det ble ikke noen personskader i forbindelse med ulykka, og det meldes om mindre skader på kjøretøyet som var involvert.

Rufsete vær

Det blir mye grått, vått og kaldt vær i Namdalen i dag. Yr.no melder at det blir vestlig sterk kuling utsatte steder langs kysten.

Det blir regn- og haglbyger, og snø over 600-800 meter. I Lierne meldes det kraftig snøvær utover dagen. Enkelte steder er det også utrygt for torden.

I ettermiddag minker både vind og bygeaktivitet.

Trafikkmeldinger

Det pågår fortsatt vegarbeid flere steder i Namdalen, og følgende strekninger er i følge Statens vegvesen berørt:

Fv 17 Finnmotunnelen - Bergsviktunnelen, på strekningen Namsos - Kollbotnet. Her blir det manuell dirigering og vegen kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene fra 18.00 til 06.00 tirsdag.

Fv 7040 Øysletta - Grong er det redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid 06.00 til 18.00.

Fv 771 Kvernan, på strekningen Salbotnkorsen - Bogen er det fortsatt stengt på grunn av steinras.

Dagens nyheter

I dagens NA kan du lese at Namsos kommune er stevnet for brudd på arbeidsmiljøloven og krav om erstatning til de etterlatte, etter at en varsler mot kommunen tok sitt eget liv for tre år siden.

Du kan også lese at Thomas Fallmyr i helga mottok ildsjelprisen på vegne av sin avdøde far, Kurth Fallmyr, under Idrettens hederskveld i Trondheim. Det ble en rørende opplevelse.