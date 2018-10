– Trenger en pause

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Innherredsklubben, som også har tidligere NIL-målvakt Andrej Novak i troppen, styrket stallen med to namdalinger tidligere i høst.

Namsospiller Ruben Alte tok steget opp fra 4. divisjon imens Andreas Skeie, som har spilt for Kolvereid i 5. divisjon, grep muligheten da Steinkjer tok kontakt og fristet med 3. divisjonstilværelse.

Ingen langsiktig plan

Med seks kamper fra start for gultrøyene i sesonginnspurten, har Skeie vært en viktig bidragsyter på banen for sin nye klubb. Men etter helgas 3. divisjonsmøte med Eirik Utheims Tillerbyen i serieavslutninga er ytternamdalingen tapt for Steinkjer.

– Da de tok kontakt med meg mot slutten av sommeren var det med utgangspunkt i at de manglet folk. Tanken min var å bidra ut sesongen, jeg har sånn sett ikke hatt noen langsiktig plan der, sier den tidligere Rørvik, Namsos, Levanger- og Kolvereid-spilleren.

Han innrømmer likevel at det har vært positivt å få prøve seg på et høyere nivå igjen.

– Det har vært artig å få bidra for Steinkjer. Det er klart det tar litt tid å omstille seg og finne sin plass i laget når man kommer direkte fra 5. divisjonsspill, men jeg føler jeg har fått vist at jeg fortsatt har nivået inne og er glad for at vi greide å beholde plassen, sier Skeie.

Roligere hverdag

Nå ser 30-åringen, som nylig ble pappa for andre gang, fram til å kunne tilbringe enda mer tid med familien.

– Det er langt å dra til Steinkjer for å trene når du er bosatt på Abelvær. Når vi har spilt bortekamper på Østlandet, går fort hele helga bort i reising. I en ellers hektisk hverdag trenger jeg en pause fra fotballspillinga nå kjenner jeg, sier Skeie – som er usikker på videre framtid innen fotballen.

– De store ambisjonene har jeg lagt fra meg for lenge siden. Jeg har innsett at alderen er i ferd med å ta meg der, sier han med et smil.

– Blir det spill for Kolvereid igjen neste sesong?

– Det vet jeg faktisk ikke. Det er ikke noe jeg kan svare på her og nå, sier Andreas Skeie.

Alte blir med videre

I motsetning til Skeie signaliserer juniorspiller Ruben Alte fra Namsos at han blir i Innherreds-klubben også etter endt sesong.

– Hovedårsaken til det er at jeg mener Steinkjer er den klubben jeg kan utvikle meg mest i. Her får jeg trent på et høyere nivå med mange gode spillere, fastslår unggutten.