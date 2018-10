Det ventes mer vinterlig høstvær tirsdag

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Politiet kunne melde på morgenkvisten at det har vært ei svært hendelsfattig natt i Namdalen.

– Det har ikke skjedd noen ting i løpet av natta, så det har vært svært rolig, sier Bjørn Handegard, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Høstvær med vinterlig innslag

Det bli nok en dag kald dag i Namdalen tirsdag. Det blir enkelte regnbyger flere steder, og det kan også forekomme sluddbyger i strøk som ligger opp mot snøgrensa som ligger på 400-600 meter.

I Lierne melder Yr.no at det blir snøbyger, nullføre og vanskelige kjøreforhold fra morgenen av. Det vil komme snøbyger gjennom hele dagen.

Det vil også øke på med vind utover formiddagen. Det blir nordvestlig stiv kuling utsatte steder.

Periodevis stengte veger

Asfaltarbeidene på fylkesveg 7040 (tidligere 401) på Sørsivegen fortsetter denne uka med flekkvis asfaltering på strekninga Lauvhammeren til Ranemsletta.

Entreprenøren vil starte med partiene/bakkene på den første delen av strekning på tirsdag, og alt av arbeidene vil foregå på dagtid. Bilister må påregne opptil en times ventetid. Det er ikke mulighet for å passere på grunn av smal og dårlig veg.

På Fv 17 Finnmotunnelen – Bergsviktunnelen er det fortsatt manuell dirigering og vegen kan bli stengt i perioder på inntil to timer på grunn av vedlikeholdsarbeid fra klokka 18.00 i kveld fram til 06.00 onsdag morgen.

Dagens nyheter

I dag kan du i NA lese om at den nye økonomisjefen i nye Nærøysund kommune advarer sterkt mot ambisiøse investeringsplaner for den sammenslåtte kommunen. Med de foreliggende investeringsplanene vil den totale lånegjelda for Nærøy og Vikna øke til 1,3 milliarder til 2021.

Du kan også lese at det hittil i år har blitt påkjørt 280 hjortevilt i Namdalen hittil i år. Nærøy kommune topper statistikken med 98 påkjørsler. Kommunen har en høy bestand av rådyr og sliter med å holde bestanden nede.

– Det har vist seg at vi ikke klarer å mobilisere for å ta ut flere dyr gjennom jakt, men vi vil fortsatt oppfordre og legge til rette for å felle flere dyr, sier Solstad.

