Noma – glemt og dødelig barnesykdom

I samarbeid med Leger uten grenser har vi fått et skoleprosjekt der vi skal ta for oss ett av de glemte krisene.

Vi har valgt nomakrisen. Noma er en glemt, dødelig og stigmatiserende barnesykdom, en sykdom som fører til ødeleggelse av ansiktet, ofte munn og kinn. Kjeven trekker seg sammen, noe som fører til vanskelig pust og matinntak. Noma rammer kun småbarn oftest mellom 2-5 år, og uten behandling vil opptil ni av ti dø, og de som overlever vil få livslange komplikasjoner.

I dag rammer noma stort sett barn som lever i ekstrem fattigdom i avsidesliggende områder i enkelte land i Vest-Afrika.

Det er fremdeles lite kunnskap om hvorfor den dødelige sykdommen oppstår, men noma har sammenheng med dårlig tann- og munnhygiene, urent vann og dårlige sanitærforhold, og er primært knyttet opp mot underernæring og ekstrem fattigdom. Noma er også nært knyttet til immunsvikt, noe som ikke ville skjedd om barna fikk nok næring. I mange tilfeller har pasienten nylig hatt en infeksjonssykdom som meslinger, malaria eller tuberkulose før noma bryter ut.

Bakteriene angriper vev i munnen, og i løpet av dager råtner store deler av ansiktet på barna, som går en smertefull død i møte. Angrepet kommer plutselig og forverres raskt. Slimhinnene i munnen utvikler munnsår, og rask, smertefri vevsforandringer følger. Tannkjøtt og innsiden av kinnet blir betent og utvikler åpne blemmer og sår. Infeksjonen sprer seg til huden, og hud og kjøtt i munn og kinn dør. Kjevebein kan også ødelegges, og pasienten får vanskeligheter med å åpne munnen og puste. Infeksjonen kan også spre seg til øynene.

Det er flere stadier i sykdommen og noma kan behandles ganske enkelt tidlig i sykdomsforløpet hvis man oppsøker helsehjelp. Det viktigste er å sørge for at pasienten har god tann- og munnhygiene, får næringsrik mat, og blir behandlet med antibiotika.

I andre tilfeller har infeksjonen gått så langt at pasienter trenger rekonstruktiv kirurgi for å kunne f. eks. spise, puste eller snakke normalt igjen.

Slike operasjoner er ofte omfattende og krever erfarne og spesialiserte kirurger.

Mange tror noma er forbundet med onde ånder, blir noen som blir rammet tatt med til en lokal healer istedenfor til sykehus. Lokale healere kan ofte forsøke å behandle noma med blant annet urter, men det er også rapportert om bruk av batterisyre. Noe som kan føre til forferdelige lidelser og livslange skader for pasientene.

Så de som blir rammet av noma vil derfor risikere å få deformasjon i ansiktet, ved at munn, lepper og kinn spises opp av bakterier og etterlater omfattende arr, og hvert år blir 140.000 kan bli rammet av noma hvert år, og 90% kan dø uten behandling.

Det som er glemt er at noma er en alvorlig og dødelig sykdom som vi ikke vet så mye om. Noma rammer barn i fattige og avsidesliggende områder. Man antar at noma kan ramme opp til 140.000 mennesker hvert år. Tillegg til de fysiske smertene blir mange noma-pasienter nødt til å leve et liv i isolasjon og ensomhet.

Det som kan gjøres er at et år etter sykdommen er stanset kan man gjennomgå kirurgisk inngrep, slik at man får et bedre liv. Bedre tilgang på antibiotika og bedre munnhygiene er også viktig.

Det er derfor viktig at sykdommen blir informert om både i risikogrupper så vel blant helsearbeidere. Noma kan forebygges og reduseres, men det krever innsats, oppmerksomhet og ressurser for å få det til.

