Det dårlige været holder fortsatt jerngrep om Namdalen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det har vært veldig, veldig rolig og det er helt blank logg. Men det er ikke noe som er bedre enn det, sier Frank Brevik, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Vått, kaldt og vindfullt

Etter flere dager med ganske vått og grått høstvær er det nok mange som ønsker seg litt høstsol igjen. Det ser dessverre ut som at alle i Namdalen er nødt til å smøre seg med tålmodighet.

For Yr.no melder at det blir lave temperaturer over hele distriktet. Aller kaldest blir det i Lierne, hvor det ventes temperaturer ned mot null grader. Det blir også en del nedbør, enkelte steder i form av sludd. På kysten blir det også stiv kuling, minkende sent på ettermiddagen.

Her er hele tekstvarselet for Trøndelag fra Yr.no:

Vestlig liten kuling, onsdag formiddag minking til sørvest frisk bris. Regnbyger, snøbyger over 300-500 meter. Sent onsdag ettermiddag økning sør og sørvest liten og til dels stiv kuling utsatte steder, sent om kvelden dreiende vestlig. Regn, snø over 600-800 meter.

Vegarbeid fortsetter

Det pågår fortsatt en god del vegarbeid i Namdalen, og onsdag vil det skje på følgende strekninger:

– Fv 7040 Lauvhammeren - Ranemsletta på Sørsivegen. Det blir asfaltering på strekninga, og det kan forventes opp mot en times ventetid på dagtid.

– Fv 17 Finnmotunnelen - Bergsviktunnelen. Kan bli stengt i perioder på inntil 2 time på grunn av vedlikeholdsarbeid fra 18.00 til 06.00 onsdag morgen.

– Fv 7040 Øysletta - Grong. Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid fram til klokka 18.00 i kveld.

Dagens nyheter

I dagens NA kan du lese at Telenor satser hardt i Ytre Namdal. Nå er de på jakt etter 21 nye medarbeidere til sin avdeling i Rørvik.

Du kan også lese at Nærøy kommune har innvilget inntil tre millioner kroner til investering av nye gatelys flere steder i kommunen.

Rørviks største og eldste bedrift blir enda større Rørviks største og eldste bedrift blir enda større På kort tid håper Bjørn Ola Holm å ha utvidet arbeidsstokken med 21 personer, noe som vil være et godt bidrag til å nå målene om vekst i regionen.