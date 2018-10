Historisk kvartal for Moelven

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Moelven Industrier ASA leverte et driftsresultat på 129,6 millioner kroner i tredje kvartal i 2018. Det er ei økning på 91,4 millioner sammenliknet med samme periode i fjor. Omsetninga var på 2.494 millioner, opplyser konsernet i ei pressemelding.



–Moelven påvirkes av aktiviteten i verdensøkonomien. Et økende internasjonalt fokus og høyere pris på trevarer til industribruk gir gode resultater for Timber-divisjonen vår. Byggeaktiviteten i Skandinavia har kjølt seg litt ned, noe som resulterte i en noe lavere etterspørsel for produktene til Wood-divisjonen. Virksomhetsområdene limtre, byggmoduler og systeminnredning har litt ulik konjunkturutvikling i Norge og Sverige, og leverer varierende resultater, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier i pressemeldinga.