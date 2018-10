Væromslag gir tåke og lavere temperaturer

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det har vært ei forholdsvis rolig natt i Namdalen, men politiet måtte tilkalle redningsskøyta sent i går kveld.

For klokka 22.59 i går kveld fikk politiet melding om at en båt hadde problemer like ved Leverøya utenfor Namsos.

Føreren av båten hadde blitt overrasket av tåke. Han visste ikke hvor han befant seg og kom seg ikke i land.

Politiet tok dermed kontakt med redningsskøyta i Namsos som dro ut for å finne båten.

– Det ble ingen dramatikk, og det gikk bra med båtføreren som ble tatt med inn til kai i Namsos, sier Bernt Tiller, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Fram med isskrapa

I dag har også dagen mange har sett fram mot med gru kommet. I løpet av natten har det flere steder i Namdalen vært minusgrader, så mange får den tvilsomme gleden av denne sesongens aller første isskraping av bilen i dag.

I Lierne vil kalde været vare resten av dagen, men i følge Yr.no vil det imidlertid bli varmegrader og sol de fleste stedene i Namdalen utover formiddagen. Så isen får ikke ligge så lenge i lavlandet og på kysten.

Det meldes om stort sett oppholdsvær og lite nedbør det meste av fredagen.

Livet satt på pause

I dagens NA kan du lese om den sterke historien til Frida Svanheim Hollup og familien hennes. Da Frida fikk anoreksi, ble hele familien rammet og livet satt på pause.

Du kan også lese at den nye asfalten på Sørsivegen går i oppløsning, kort tid etter at den ble lagt. Overhallaordfører Per Olav Tyldum er alt annet enn fornøyd med situasjonen.

– Du ser tydelig at det nye asfaltdekket har begynt å krakelere, eller slå sprekker. Da er ikke grunnarbeidet godt nok, sier Tyldum.