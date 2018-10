To voldshendelser i natt

NAMDALSAVISA

NAMSOS: På morgekvisten kunne politiet melde at det stort sett har vært ei rolig natt i Namdalen. Noen hendelser har det likevel vært i løpet av natta.

Det ble i tidsrommet 01.00 til 02.00 gjennomført en promillekontroll på fylkesveg 70 ved Marøya.

18 sjåfører ble kontrollert, men det ble ingen reaksjoner fra politiets side.

På tampen av natta oppstod det imidlertid to hendelser i Rørvik sentrum.

Basketak på Rørvik

Først fikk politiet melding om at det hadde oppstått bråk på en privat adresse klokka 05.12. Det ble rapportert om at en gjerningsmann hadde slått seg vrang og ødelagt inventar på badet på den aktuelle adressen. Det skal også ha oppstått håndgemeng.

Da patruljen ankom stedet påtraff de en håndfull berusede unge menn, men siden de hadde skværet opp ville de ikke gi noen informasjon til politiet.

– Patruljen fikk ingen informasjon og dermed står vi på bar bakke. Men det er noen fornærmede som vil vurdere å anmelde etter helga, sier Stig Roger Olsen, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

En time senere, klokka 06.13, fikk politiet en telefon fra en mann som hevdet å ha blitt slått til like ved Rederiet i Rørvik sentrum.

– Også han vil vurdere om han vil anmelde hendelsen etter helga, sier Olsen.

Kaldt og pent vær

Vinteren har for alvor meldt at den er i ankomst denne uka, og det blir intet unntak lørdag. Det har vært kaldt mange steder i løpet av natta, og frost har gjort at det kan være glatt på vegen flere steder.

Fra formiddagen og utover vil det i indre strøk av Namdalen bli temperaturer ned mot 8 minusgrader, mens det blir rundt 0 grader i kystnære strøk.

Yr.no melder at det ikke blir noen nedbør i dag, og at det kommer til å bli mye sol og pent vær.

Krigshelt hylles

I dagens NA kan du lese at det har blitt åpnet ei utstilling om krigshelten Brynjar Hammer fra Høylandet. Den ble åpnet på Rustkammeret i Trondheim fredag – med store deler av hållingens slekt til stede.

– Det er gull verdt å få alt dette materiale fra familien, sier rådgiver Frode Lindgjerdet ved Rustkammeret.

Du kan også lese om Guri Berg Ahlin fra Grong som tidligere i måneden ble alvorlig syk. Hun ble reddet i siste liten, og æren for at hun fortsatt er i live gir hun til gode naboer og et velfungerende helsevesen.

Hammer-slekta samlet da utstillinga om familiens krigshelt åpnet i Trondheim En stor dag for familien – og gull verdt for museet Det var høytid en krigshelt verdig da utstillinga om Brynjar Hammer ble åpnet på Rustkammeret fredag – med store deler av hållingens slekt til stede.