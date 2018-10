Anmeldt etter utagerende oppførsel

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Klokka 02.46 i natt fikk politiet melding om at en mann var berusa og utagerende på Kysthotellet i Rørvik.

Det ble sendt ut en patrulje til stedet, og det viste seg at mannen i 40-åra hadde ropt, skreket, banket på dører og slåss med andre gjester på hotellet.

– Han ble innbrakt og anmeldt i etterkant, forteller Kirsten Bergstrøm, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Kræsjet i rekkverket

Politiet fikk så ei melding om at en bil hadde kræsjet i autovernet på Klinga klokka 03.30. Politiet hadde mistanke om at det kunne være promillekjøring og tok sjåføren med seg til politistasjonen for en promilletest.

Det viste seg at sjåføren var under lovlige verdier, sånn at det ikke var snakk om promillekjøring.

– Vi har likevel oppretta sak på hendelsen, forteller Bergstrøm.

Sjåføren ble ikke skadd etter ulykka, men bilen måtte taues bort.

Mye pent vær i vente

Det blir en fin, men kald dag i Namdalen i dag. Over det ganske distrikt ventes det delvis skyet vær med en del sol. I indre strøk er det ned mot 10 minusgrader fra morgenen og utover formiddagen, før det blir litt mildere på ettermiddagen. I ytre strøk er det noen få minusgrader tidlig på dagen, og det ventes temperaturer på rundt null grader fra ettermiddagen.

Her er hele tekstvarselet for Trøndelag fra Yr.no.

Sør og sørøst bris, på kysten sør og sørvest periodevis frisk bris, i kveld dreiende sørøst. Enkelte regnbyger eller sluddbyger ytterst på kysten, ellers for det meste pent vær.

Vintertid

Har du husket å stille klokka i natt? Natt til søndag gikk vi nemlig over til vintertid igjen, og mange satte nok pris på at man fikk en time ekstra med søvn.

Men dette kan imidlertid bli siste gang vi blir nødt til å stille klokka...

