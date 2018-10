Rom for forbedringer

NAMDALSAVISA

På tross av felles lovverk, så er tjenestetilbud og organisering ulikt utformet på tvers av kommunene i landet. Dette kan være fornuftig, fordi den enkelte kommunes tjenestetilbud for øvrig kan variere mye.

Et sentralt utvalg (Nordahl-utvalget) kom i våren-18 med en innstilling om hvordan nasjonale og lokale myndigheter skulle tilrettelegge for et likeverdig og inkluderende spesialpedagogiske tilbud. Et viktig punkt var også hvordan innhold og flerfaglig samarbeid kunne fremme kvaliteten av tilbudene for barn og unge i skole og barnehager.

Det har vært en bekymring over at tjenesten i for stor grad har brukt for mye tid til kartlegging og utredning av hjelpetiltak. Behovet for relevant faglig veiledning av lærerne i skole og barnehager har vært stort. De sammensatte psykososiale utfordringene for unger har vært økende over flere år. Mitt inntrykk er at tjenestens psykososiale fagkompetanse ikke reflekterer dette.

Det er etter min mening naturlig å oppruste tjenesten med psykologer slik det er gjort andre steder i landet for bedre å ivareta tjenestens samlede arbeidsoppgaver. En gjennomgang av hvilke arbeidsoppgaver som skal prioritere i framtida og hvilken rolleavgrensning tjenesten skal ha i forhold til andre instanser i kommunen ville være nyttig.

Litt om barnevernstjenesten i Midtre Namdal.

I etterkant av den lokale krisen i tjenesten, har en hatt et betydelig større fokus på de legale sidene ved de tiltakene tjenesten har ansvar for. Dette har vært helt nødvendig. Antallet ansatte i tjenesten har økt i svært stor grad; også utgifter til direkte tiltak og ekstern bruk av tjenester. Mitt inntrykk er at tjenesten har utviklet seg relativt uavhengig av de øvrige hjelpetilbud i Namsos, sikkert også delvis pga. at tjenesten er interkommunalt organisert.

Ved endringene av organisering/sammenslåing av kommunene, så har det overrasket meg mye at nabo kommunen Overhalla (og Høylandet) ikke har valgt å gå ut av så vel den interkommunale barnevernstjenesten som den interkommunale pp-tjenesten. Mulighetene til å kunne lage en slagkraftig samordnet tjeneste burde vært meget gode! Dette ville også ha gagnet «Nye Namsos» …

Når det gjelder barnevernstjenestens faglige profil og utvikling, så kjenner jeg lite til denne. En ekstern gjennomgang av tjenesten vil også måtte ha et fokus på den kvalitative siden av barnevernstiltakene og også hvordan tjenesten samarbeider med andre instanser og de brukerne de betjener. En faglig sterk tjeneste er meget viktig for brukerne og for at tjenesten får beholde kompetente medarbeidere!

Litt om Familiens Hus.

Antallet stillinger har økt de siste årene. Behovet for utvidelse av skolehelsesøstertjenesten er helt nødvendig. I tillegg har en utvidet tjenesten faglig med andre helsefaglige yrkesgrupper som kan «overlappe» med andre etaters arbeidsområder. En har også valgt å legge ungdomsarbeiderne til Familiens Hus.

Mitt inntrykk er at organiseringa internt og i forhold til andre kommunale tjenester og også BUP, fortsatt er i «støpeskjeen». Jeg tror nok at en gjennomgang av tjenestetilbud, organisering og rolleavgrensning av en ekstern instans vil kunne være nyttig for en videreutvikling av tilbudet ved Familiens Hus.

Litt om BUP.

I NA den 19/10 er det en reportasje fra fagdag for kommunale rus og psykiatritjenester og fastleger sammen med sykehusets spesialisttjeneste. Et sentralt fokus var hvordan en skal få til forbedringer av tjenestene. Ikke særlig overraskende var konklusjonen fra fagdagen at det var rom for forbedringer!

Hvilken fagprofil BUP legger seg på defineres i stor grad sentralt, men på tross av dette er de lokale «buppene» ganske forskjellige. Innføring av det såkalte «pakkeforløpet» hvor utredning og behandlings forløp vil bli konkretisert for en del psykiske lidelser, vil nok endre dette en del. Raskere utredninger og klarer behandlingsforløp vil være nye krav til tjenesten. Utvikling av fagkompetanse i tjenesten og stabilitet av kompetente medarbeidere vil bli meget viktig.

Rolleavklaring og samarbeid med de kommunale tjenestene vil også være vesentlig for å få til en god felles innsats til barn og familier som trenger ulike hjelpetiltak på det psykososiale området i regionen.

For ordens skyld vil jeg nevne at det etter min mening gjøres mye godt arbeid for barn/ungdommer og deres familier i Namsos området!

Likevel er det rom for forbedringer både når det gjelder innhold og andre måter å jobbe sammen på. Det brukes mye ressurser på de ulike hjelpetjenestene og etter min oppfatning vil det være vel anvendte penger å prioritere en grundig analyse og gjennomgang av de ulike kommunale etatenes tilbud og hvordan de hver for seg og sammen skal fungere enda bedre! Jeg tror også at dette vil være en forutsetning for et enda bedre samarbeid med brukerne og også med spesialisthelsetjenesten. Det ligger vel i kortene at en slik utredning bør gjøres av en nøytral instans som har sitt mandat politisk forankret!