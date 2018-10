Fire personer til legevakt etter krasj med lyktestolpe

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Ulykka skal ha skjedd på fylkesveg 770 ved Saltbotnkorset i Nærøy tirsdag kveld. Politiet fikk melding om ulykka rundt klokka 22.30, men ulykka skal ha skjedd noe tidligere på kvelden.

Fem personer skal ha vært i bilen da ulykka skjedde: tre personer i 20-åra og to personer i tenåra.

Fire av disse ble sendt til legesjekk på Vikna legekontor, mens to ble sendt videre til Sykehuset Namsos. Politiet opplyser at de ikke er sikre på skadeomfanget til passasjerene, men at kjøretøyet har fått store materielle skader etter krasjet.

Operasjonsleder Jan Tore Tiltnes i Trøndelag politidistrikt forteller også at årsaken til ulykka er uvisst.

– Det er opprettet straffesak og saken vil bli etterforsket videre i dag, forteller Tiltnes.

Vær og trafikkmeldinger

Statens vegvesen kan melde om flere millitære kolonner til og fra Værnes i dag. Den første kolonna gikk fra klokka 05.30. Ut over dagen vil det også bli millitær trafikk på E6 på strekninga mellom Verdal og Værnes.

Det meldes om et lite væromslag i Namdalen i dag. Fra og med i dag, og ut uka, skal det bli temperaturer fra seks til sju plussgrader. I dag melder Yr om perioder med regn de fleste steder i Namdalen.

