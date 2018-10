Forsvaret ryddet tømmerstokker

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Tømmerstokker i leden er farlig. Stokkene ligger ofte lavt i vannet og kan være vanskelig å få øye på.

På et rutineoppdrag i forbindelse med øvelse Trident Juncture, oppdaget mannskapet på en av Forsvarets patruljebåter at det lå en del tømmer i vannet utafor Namsos.

Under arbeidet med å ta opp tømmeret, ble patruljebåten kalt opp på samband av hurtigbåten M/F Foldafjord, som ville takke så mye for innsatsen og gjøre dem oppmerksom på enda flere stokker som kunne være farlige for skipstrafikken.

Dette er et eksempel på at Forsvaret viser ansvarlighet og bidrar etter beste evne også i det sivile samfunn.