Brann i transformator slokket: 60 abonnenter uten strøm

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Brannvesenet i Nærøy rykket ved 17-tida torsdag ut etter at det er meldt om brann i en trafostasjon på Arnøya.

Ved 110- sentralen fikk NA opplyst at strømmen er borte for abonnenter tilknyttet denne transformatoren.

Ved 17.45- tida fikk NA opplyst at slokningsarbeidet pågår.

– Det er nå 60 abonnenter som er uten strøm, det var en del flere i utgangspunktet, men vi har fått koblet om en del abonnenter til en annen trafo slik at disse har allerede fått strømmen tilbake, opplyste kommunikasjonsrådgiver Erik Dahl i NTE.

Han sier at foreløpig er det ikke er mulig å antyde når de som er strømmeløse vil få strømmen tilbake.

– Vi må skaffe oss en oversikt over skadene først og komme i gang med å rette feilene når vi vet noe mer, slik at abonnentene må nok belage seg på at det kan en stund før strømmen er tilbake, sier Dahl.

Klokka 19.20 opplyser Ole Marius Haugen ved 110-sentralen at brannen er slokket.

– Brannvesenet er ferdig med slokking av transformatoren og har returnert tilbake til stasjonen, sier han.