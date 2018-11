Her er den nye prosten

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Jeg ser frem til å bli kjent med nye folk og steder, menigheter og lokalsamfunn, sier den nye midlertidige namdalsprosten som i første omgang skal være prost i hele 2019.

Olaussen er utdannet teolog og jurist, men har også vært journalist i mange år. Mange vil gjenkjenne Olaussen fra NRK, hvor han ledet ulike

radioprogrammer. I fire år var han profilert programleder i aktualitetsmagasinet «Her og Nå».

Olaussen har vært menighetsprest i Trondheim, inspektør på fokehøyskole og han har jobbet i reklame- og forlagsbransje.

I seks år var han rådgiver for preses (ledende biskop) Helga Haugland Byfuglien, før han den siste tida har vært studentprest i Trondheim.

- Jeg har sagt ja til å bli prost i Namdal fordi jeg har fått utfordringa, fordi noen mener at jeg kan bidra med noe, og fordi jeg er grunnleggende nysgjerrig på nye mennesker, nye oppgaver og nye steder. Jeg kommer ikke med noen slags oppskrift på hvordan ting skal gjøres, men tvert imot med et åpent og fleksibelt sinnelag, sier Olaussen i ei pressemelding.

Han tar over som prost i Namdal etter Roald Iversen, som gikk av med pensjon tidligere i høst.

Som prost vil Olaussen være en del av Nidaros-biskopens ledergruppe. Men først og fremst skal han være

leder for den lokale prestetjenesten. I dag er det 13 prestestillinger i Namdal prosti.

- Jeg har mye å lære om kirka i Namdal. Det viktigste for meg nå er å finne ut hva som er gledene og utfordringene her. Deretter vil jeg forsøke å legge forholdene best mulig til rette for at hver medarbeider skal oppleve en jobbhverdag som spiller sammen med den enkeltes visjoner, interesser og behov, sier den nye prosten.