Ordfører for en dag

RØRVIK: Operasjon dagsverk er en årlig solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom, og torsdag var alle elevene ved YNVS spredd utover i ulike jobber for å tjene inn penger til ungdom i Palestina.

Da Guro Holm Skillingstad møtte ordfører Amund Hellesø for noen uker siden, nevnte hun at Operasjon dagsverk nærmet seg.

– Da foreslo jeg at hun kunne være sammen med meg, sier ordføreren.

Og slik ble det. Da arbeidsdagen til Hellesø startet med Blå konferanse torsdag, var Guro med.

– Hun er fantastisk samfunnsengasjert, og opptatt av det som skjer. Så jeg er ikke redd for å ha med meg henne rundt, sier ordfører Amund Hellesø, som synes videregåendeeleven var tøff som til og med ble med på paneldebatten under Blå konferanse.

– Å stille opp der sammen med politikere og næringsliv synes jeg var sporty.

Selv synes eleven at hun hadde gjort et godt valg for arbeidssted.

– Jeg har valgt å være sammen med ordføreren fordi jeg er veldig interessert i politikk, og fordi jeg synes det er spennende å se hvordan han jobber. Det er artig å gjøre noe annet, og det er spennende å få være med på dette, sier hun, som også synes det var litt skummelt å delta i debatten sammen med ordføreren.

Der fikk hun, i likhet med de andre i panelet, spørsmål om hva som må gjøres i løpet av de neste to årene for å framstå som en mer attraktiv region når neste Blå konferanse går av stabelen.

Til det starte Skillingstad at hun håper regionen klarer å kreve sin plass, og vise seg fram bedre.

– Jeg trodde kanskje at jeg kom til å få spørsmål om hva jeg gjorde her, og ikke spørsmål som de andre fikk. Men jeg tror det gikk greit, smiler hun.