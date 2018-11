Regattafest med Åge & Sambandet

NAMDALSAVISA

TERRÅK: – Bindal. Spektrum Oslo, Sverresborg Trondheim. Knarrlagsund Hitra... Hva har disse stedene felles. Dette er Norge. Slik bor vi heldigvis. Vi har hevdet, og praktisert, år etter år at vil vi besøke hele landet. Små og store steder.. Derfor stor stas, og herlig at Bindal har kommet inn på neste års turné. Vi gleder oss, melder Åge Aleksandersen på vegne av Åge og Sambandet i ei pressemelding.

– Et jubileumsår gir ei ramme til å tenke nytt. Vi har et ønske om å bygge Bindalslaget for framtida, sier leder Kenneth Wermundsen i Terråk idrettslag til ytringen.no.

Idrettslaget ønsker å restarte hele Nordlandsbåtregattaen ved å invitere lag og foreninger fra hele Bindal inn på arrangørsiden.

Allerede mandag 12.november inviteres det til etablering av Nye Nordlandsbåtregattaen, der møtet blir på ungdomshuset Vonheim på Sør-Horsfjord, opplyser Ytringen.