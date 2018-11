Fikk «skjelven» da han delte ut minnepris etter sin far

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Det sier Torkel Wahl-Olsen, som delte ut Torger Wahl-Olsens minnepris for første gang, sammen med søster Gøril Wahl-Olsen Tvedt under årets fotballavslutning for Rørvik IL Fotball.

For rundt to år siden døde klubblegenden Torger Wahl-Olsen brått, 60 år gammel. Han trente A-laget til Rørvik i flere år, og spilte toppfotball for Brann i sin aktive karriere.

Grepet av stundens alvor

Kort tid etter at Torger døde, ble det opprettet et minnefond etter ham.

– Da dødannonsen skulle trykkes i avisa, tenkte vi at det i stedet for gaver var mer i Torgers ånd med donasjoner til rørvikfotballen. Det var det han brant for, sier sønnen Torkel.

Da tok personer med tilknytning til Rørvik IL kontakt med Torkel og Gøril. De foreslo å lage et minnefond etter Torger.

Torsdag kveld gikk de sammen opp på scenen for å dele ut første minnepris etter Torger Wahl-Olsen. Det ble en spesiell opplevelse for søsknene.

– Jeg ble grepet av stundens alvor, og det hadde jeg ikke forutsett. Jeg begynte å skjelve, for det var en veldig sterk opplevese, sier Torkel.

– Det ble veldig spesielt i denne settingen, for det er rart for oss at han ikke lenger er her. Samtidig føltes det høytidelig, fint og riktig, sier Gøril Wahl-Olsen Tvedt.

Pris til Rio-prosjektet

Et prosjekt Torger Wahl-Olsen fulgte med stort engasjement var Casa de Noruega – prosjektet som etter hans død ble til at Rørvik tok i mot tre brasilianske fotballspillere. Et prosjekt ledet an av hans barndomskamerat Snorre Holand.

– Det føltes riktig å gi minneprisen til det fantastiske Rio-prosjektet. Pappa hadde vært stolt av hva de har fått til med dette, sier Gøril.

Selv om søsknene er bosatt i Oslo og i Trondheim, følger de rørvikfotballen tett.

– Det er fantastisk artig å følge med på alt som skjer med rørvikfotballen for tida. Man kjenner en stolthet, sier Torkel.

Da Bjørn Ola Holm ble ropt opp for å ta i mot prisen og en sjekk med verdi på 20.000 kroner fra minnefondet, tok han også med seg Gleidson Bernardo Pinheiro, Gustavo Clarindo Silva, og Luis Felipe Bazil Freixo.

– Bjørn Ola har gjort en stor og viktig jobb med å få til dette prosjektet, sa Torkel Wahl-Olsen.

«Min fjerde sønn»

Holm, som er en viktig brikke i Rio-satsinga, ble overrasket og glad over prisen.

– Torger betød mye for oss alle, så dette er stort, sa Bjørn Ola Holm.

De tre brasilianerne hadde tidligere på kvelden delt ut premier til RIL-spillere i alle aldersklasser, og fått en god dose skryt fra sine «fosterforeldre» der de nå har bodd i snart ett år.

– Jeg kaller Freixo min fjerde sønn. Det har vært en berikelse å ha dem her, sa Ingunn Bach fra scenen der hun sto sammen med Anne Merethe Thorsen, som også åpnet heimen for de brasilianske fotballspillerne.

Snart drar de heim til Rio, og tre nye brasilianere kommer til Rørvik over nyttår.

– Jeg gruer meg til de drar. Jeg vil anbefale på det sterkeste å åpne heimen for de nye som kommer, sa Ingunn Bach avslutningsvis.