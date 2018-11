- Finansieringsmodellen ligger fast

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Helse- og omsorgsminister Bent Høie måtte torsdag rykke ut med en korrigering av et nyhetsoppslag hos NRK Møre og Romsdal der man ga inntrykk av at statsråden åpnet for endringer.

- Det er ikke tilfelle. Regjering og Storting bestemmer fordelingen mellom de fire helseregionene, mens styrene i de fire regionene står fritt til å bestemme fordelingen mellom sykehusene i regionene. Jeg har ingen planer om å endre på dette, sier statsråden.

Fylkesordfører: – Fullstendig urimelig Helseministeren åpner for at sykehusene i Trøndelag må ta regninga for manglende budsjettstyring i Møre og Romsdal. – Dette går ikke an, tordner fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Adm.dir. Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge sier at finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge ligger fast og at det ikke foreligger planer om å endre denne.

- Fordeling av inntekter til helseforetakene våre bygger på de samme kriterier som for basisfinansieringen av helseregionene. Begrunnelsen er å sikre en best mulig fordeling av økonomi ut fra relevante kriterier for å sikre befolkningen likeverdige spesialiserte helsetjenester, sier Slørdahl.