Gutvik-grenda snur ikke

NAMDALSAVISA

GUTVIK: Over 30 interesserte møtte opp i Gutvik forsamlingshus torsdag kveld, da Leka Venstre, Leka SV og Leka Arbeiderparti ønsket fastlands-Leka velkommen. Kaffe, kaker og god stemning preget møtet. Politikerne fra Leka fikk imidlertid en grundig innføring i Gutvik-folkets misnøye med kommunen sin og begrunnelse på hvorfor et stort flertall ønsker seg inn i nye Nærøysund kommune.

– Jeg skjønner dere vil ha skilsmisse, Vi har skjønt det, konkluderte leder i Leka Arbeiderparti, Elisabeth Helmersen allerede midtvegs i folkemøtet.

Kommunestyrerepresentant Mari-Anne Hoff fra Leka SV, Elisabeth Helmersen fra Leka Ap og Ørjan Kvaløy fra Leka og Nærøy Venstre ble tatt imot med applaus da de kom for å lytte, som det sto i invitasjonen. Noe av bakgrunnen for møtet var et det nærmer seg avklaring om Gutvik fortsatt skal være en del av Leka kommune eller får flytte over til nye Nærøysund fra 1. januar 2020.

– De tre partiene har samsnakket og er enige om at uansett hva som skjer, må kommunen og folket i Gutvik ha gode relasjoner og forståelse, het det i invitasjonen.

Fred og fordragelighet?

– Vi skal ikke se så mye bakover. Men om dere blir en del av Nærøysund, er det viktig at vi skilles i fred og fordragelighet, innledet Elisabeth Helmersen.

Steinar Tørriseng, som organiserte prosessen med å søke overflytting til Nærøy, redegjorde for hvorfor arbeidet ble satt i gang. Han hevdet folk i Gutvik var frustrerte blant annet over å bli behandlet arrogant fra Leka kommunes side ved at folket ikke ble involvert i reformprosessen.

– I siste års budsjett er det ikke avsatt fem øre til investeringer her i Gutvik, sa Tørriseng.

Han pekte på at bygda har kommunevegen med størst trafikk, men den blir ikke vedlikeholdt. Fiskemottaket og kaia trenger sårt til reparasjoner og i eldreboligene ramler vinduene ut.

Frustrerte innbyggere

– Ingen ting skjer. Vi er frustrerte over hvordan vi blir behandlet, forklarte Steiner Tørriseng.

En rekke av de frammøtte tok ordet og framførte sin frustrasjon. Spesielt var det kommunens håndtering av det private vannverket i bygda som opprørte folk. Men flere la heller ikke skjul på at de ikke følte noen tilknytning til Leka i det daglige. Barnehage, lege og vareinnkjøp fikk Gutvik-folket på enklere vis fra fastlandssida.

– Lekafjorden skiller oss, var det flere som sa.

Ikke egen kommune

Tidligere lokalpolitiker Bjørg Tiller utfordret de tre politikerne til å svare på om de virkelig mente at Leka kunne klare seg som egen kommune i framtida. Elisabeth Helmersen sa hun hadde tvilt seg fram til at det fortsatt skal være mulig å drive en liten kommune som Leka i et så rikt land som Norge.

– Tida vil vise om vi klarer det, sa hun.

Mari-Anne Hoff var på sin side ikke særlig optimist med tanke på at Leka klarer å bestå selvstendig. – Det går ikke bare på økonomi, men også at vi ikke er nok folk, forklarte hun.

– Jeg tror ikke det går å være egen kommune. Vi får ikke folk i viktige stillinger og det er ikke nok innbyggere til de politiske listene, fryktet Ørjan Kvaløy. Hans eget parti slet fortsatt tungt med å få de nødvendig sju navnene til å kunne levere ei liste til kommende kommunevalg.

Elisabeth Helmersen mente møtet uansett hadde vært svært lærerikt. – Jeg reiser heim med mer kunnskap.