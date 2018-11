13 viltpåkjørsler i Trøndelag

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Fra klokka 15.00 og fram til klokka 20.45 i dag har politiet i Trøndelag fått telefoner om 13 viltpåkjørsler. 12 rådyr og en hjort er rammet.

– Like før du ringte kom det enda to viltpåkjørsler. To rådyr, så nå er det 13 viltpåkjørsler, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt.

Like før sendte han ut ei twittermelding om et stort antall påkjørte viltpåkjørsler i Trøndelag.

Politiet oppfordrer alle bilførere til å være ekstra oppmerksomme da det virker som om det er stor bevegelse på hjortevilt for tida.

– Det er på sin plass å legge ut ei oppfordring om å være våken. Det er tydelig mye bevegelse blant viltet, sier operasjonsleder.

– Hva det skyldes, skal jeg ikke gi meg ut på, legger han til.

– Har du opplevd liknende telefonstorm om viltpåkjørsler?

– Jeg har ikke noe statistisk belegg. Men jeg kan ikke komme på det. Det er ganske ekstremt på få timer, sier Trond Volden til NA.

Ifølge operasjonsleder er det spesielt mye rådyr i trondheimsområdet. Men også i Ytre Namdal er det en stor stamme.

– Når rådyr blir påkjørt blir det ofte store materielle skader på bilene, og lidelser for dyrene, sier han.

– Har det vært noen personskade i viltpåkjørslene?

– Nei, det er ikke meldt om personskade, sier han.

– Hvor har viltpåkjørslene skjedd?

Operasjonsleder blar i loggen:

– Verdal, Stadsbygd, Vikhammer, Otterøy, Rennebu, Åfjord, Stadsbygd, Ler, Steinkjer, Åsen og Hemne. Og de to siste skjedde på Byneset i Trondheim, sier Volden.