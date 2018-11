Dette har skjedd i natt

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Politiet fikk melding klokka 06.50 om en rådyrpåkjørsel på Skagekorsen i Nærøy.

– Rådyret døde og det er ganske store skader på førersida av bilen. Men det er ikke meldt om personskade, sier operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt,

Tidligere på natta var politiet innom en halloween-fest på Fjellvang på Ottersøya.

– Det var i forebyggende hensikt. Politiet var der for å vise ansikt og var innom fire-fem ganger i løpet av kvelden. Men det var grei stemning, fastslår operasjonslederen.

I Snåsa var derimot stemninga ikke like lystig i natt. Politiet ble varslet klokka 02.53.

– Vi fikk melding om at at noen hadde banket på verandadøra for å komme seg inn i et hus. Melder visste ikke hvem det var, og personen utenfor huset hadde gått rundt hele huset for å komme seg inn og meldinga gikk ut på at det var knust ei rute. Melder var redd, forteller operasjonsleder Anlaug Oseid.

– Vi sendte en bil i utrykning. Men det var ingen i huset da politiet kom. Vi fikk tilbakemelding i 4-tida om at det var knust ei rute i hoveddøra på huset. Det hadde vært uoverensstemmelse mellom to menn – dene ene er 30 år og den andre er i slutten av 20-årene.

– Er det kommet inn anmeldelse?

– De er blitt enige om å ordne opp seg imellom, sier hun.

– Meldinga var mer dramatisk enn den var.

Rockgalla

I Namsos var det Rockgalla, med ei stjernerekke av artister.

«Det er ikke bare å putte en trønder på en scene, så kjæm heile saken i kok...», skriver NAs anmelder om Rockgallaen.

De har begge satt sitt navn på kartet, den ene som musiker med over en million solgte plater og den andre som prisbelønt forfatter. Før Rockgallaen ble Stein Ingebrigtsen og Carl Frode Tiller innlemmet i Wood of Fame. Utdeler var kulturminister Trine Skei Grande.

Simen Nysæter fortsetter å gi motstanderne pryl i ringen. I sin sjette proffkamp – den første utenlands – ble det triumf igjen, den sjette i rekka.

Men oppladninga ble langt fra optimal.

Slik blir været

Slik blir været søndag, og de to første dagene til uka, ifølge yr.no:

I Trøndelag meldes det følgende i dag: Sør og sørøst kiten kuling utsatte steder. Regn. Utrygt for regn som fryser på bakken i grensetraktene, og i fjelltraktene i sør. Fra i formiddag stort sett oppholdsvær.

Mandag varsles det sør og sørøst liten kuling utsatte steder, fra om ettermiddagen frisk bris. Skyet eller delvis skyet, for det meste oppholdsvær.

Tirsdag: Østlig opp i frisk bris, tirsdag ettermidag dreiende sørvest, først i sør. Lettskyet, oppholdsvær.