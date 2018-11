NAMDALSAVISA

MODENA: Freeski-kjøreren fra Namsos kjørte inn til sjuendeplass i sitt heat i kvalifiseringa i Big Air-konkurransen i Italia søndag.

De fem beste gikk videre til kveldens finale. For Schjerves del glapp den muligheten med knappest mulig margin. Kun to poeng skilte opp til femteplassen for førsteårssenioren.

Om tre uker får Sebastian en ny sjanse, når nytt verdenscuprenn står for tur i Østerrike. Denne gang med hans favorittgren slopestyle på programmet.