Hurtigbåten har sin plass

Å frakte men­nes­ker langs sjø­ve­gen har vi lang tra­di­sjon med vi som bor langs kys­ten.

Dess­ver­re er det ikke alle som ser nyt­ten av å til­by befolkninga kol­lek­tiv­til­bu­det med hur­tig­bå­ten mel­lom Leka, Rør­vik og Nams­os.

Nok en gang er det fylkesrådmannen og hans stab som ikke øns­ker å spille på lag med nam­da­lin­ge­ne in­nen­for samferdselssektoren. I sitt bud­sjett­for­slag fore­slår de en ned­ska­le­ring i til­bu­det el­ler at en kut­ter ut hur­tig­­bå­ten når de eksisterende kon­trak­te­ne går ut. Det­te som et ledd i en spa­re­pro­sess for Trøn­de­lag fyl­ke.

Det nye Trøn­de­lag fyl­ke har ikke ek­si­stert len­ge, men len­ge nok til at ir­ri­ta­sjonen er i ferd med å bre seg ut over sto­re de­ler av Nam­da­len. Fyl­kes­råd­man­nen har bi­dratt til det. De har bi­dratt til et dår­li­ge kol­lek­tiv­til­bud for nam­da­lin­ge­ne et­ter at eks­press­bus­sen ble ned­lagt. Nå er de ute et­ter hur­tig­bå­ten langs kys­ten i Nam­da­len.

Hel­dig­vis fin­nes det op­pe­gå­en­de po­li­ti­ke­re som tar sam­funns­an­svar. Le­der Per Olav Hop­sø (Ap) i ho­ved­ut­valg for trans­port i Trøn­de­lag fyl­kes­kom­mu­ne er et ly­sen­de eks­em­pel på det.

I NA fre­der han hur­tig­bå­ten og slår fast at de ikke har noen in­ten­sjon om å kutte ru­te­til­bu­det.

Hop­sø ser ver­di­en av hur­tig­bå­ten som bin­der dis­trik­tet sam­men. Han er også opp­tatt av å kun­ne leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for en mer kli­ma­venn­lig trans­port på sjø­en. Det er en rik­tig veg å gå, og like vik­tig er det at by­rå­kra­te­ne hos fyl­kes­råd­man­nen ikke bare ser seg blind på tall.

Hur­tig­bå­ten er vik­tig for man­ge i Nam­da­len, spe­si­elt for dem som er av­hen­gig av skyss til og fra sy­ke­hu­set i Nams­os. Bå­ten er også vik­tig for stu­den­ter og pen­sjo­nis­ter. Buss­til­bu­det mel­lom Ytre Nam­dal og Nams­os er, som alle vet, ikke noe å slå i bor­det for dem som øns­ker at flest mu­lig skal rei­se kol­lek­tivt.

Selv om Hop­sø på man­ge må­ter fre­der hur­tig­båt­til­bu­det, er det en over­hen­gen­de fare for at fyl­kes­råd­man­nen ikke vil fre­de til­bu­det ved nes­te kors­veg. En får da set­te sin lit til po­li­ti­ke­rne at de ser den jev­ne mann og kvin­ne, og at fram­ti­di­ge sam­ferd­sels­in­ves­te­rin­ger tar høy­de for at noen av de stør­ste ver­di­skapningene i Trøn­de­lag skjer i Ytre Nam­dal. Da er behovet stort for en god infrastruktur både til sjøs og til lands.