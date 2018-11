Vegen i Årsetfjorden åpner i dag

NAMDALSAVISA

ÅRSETFJORDEN: I dag melder Statens vegvesen at geoteknikere har gitt klarsignal for at den rasutsatte vegstrekninga på fylkesveg 771 i Årsetfjorden nå kan åpnes for trafikk igjen.

Driftsentreprenøren Mesta skal fjerne sperringene og åpne vegen for trafikk innen kl. 15.00 i dag.

Vegen har vært stengt i over et halvt år, og det har vært en lang prosess for å få sikret området rundt rasstedet. Nå har vegen blitt bygget opp igjen på en 20 meter høy steinfylling, som er vurdert som stabil nok til at vegen kan åpnes igjen.

Selv om vegen åpnes i dag vil den ikke bli asfaltert før til sommeren. Årsaken til dette er at massene skal få mulighet til å stabilisere seg mest mulig før asfalten blir lagt.

Bilister kjører forbi rasstedet selv om vegen er stengt – Om vegen er åpen? Det spørsmålet har jeg blitt stilt mange ganger nå.