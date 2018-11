Nå spøker det for fabrikkdrift på Abelvær: Selskapet risikerer konkurs

NAMDALSAVISA

ABELVÆR: I januar 2017 skrev NA at det atter en gang skulle bli full aktivitet og fiskelukt i den gamle hermetikkfabrikken på Abelvær.

Selskapet Polartic Seafoods nyetablering skulle bety 20–30 nye arbeidsplasser i det gamle fiskeværet. Ifølge kilder på Abelvær er lokalene så godt som klare til bruk, men siden januar 2017 har det gått trått med økonomien til

selskapet.

Det har ført til store forsinkelser, kan daglig leder Knut

Harald Kristiansen i Polartic Seafood bekrefte.

– Våre økonomiske problemer har ført til at Abelvær-prosjektet har blitt satt på vent, sier Kristiansen.

Opp- og nedtur

Etter gode resultater i 2016 var det optimisme i selskapet, som gjorde at de kunne begynne planlegging med drift på Abelvær. Etter planen skulle det være ferske filetprodukter som skulle eksporteres fra den gamle hermetikkfabrikken.

10. august i år ble det åpnet for frivillig gjeldsordning for Polartic Seafood i Alta tingrett. Ifølge Altaposten vil selskapet bli slått konkurs dersom forhandlingene ikke fører fram.

I 2017 tapte selskapet blant

annet en rettssak mot en tidligere daglig leder og måtte betale erstatning på rundt 580.00 kroner.

Har ikke gitt opp

Polartic Seafood driver et fiskemottak i Øksfjord i Finnmark, og nedgang i laksemarkedet i Finnmark er hovedårsaken til de økonomiske problemene.

– De økonomiske problemene er sammensatte. Vi er i forhandlinger, og håper at dette ordner seg. Om det blir drift på Abelvær eller ikke kommer

veldig an på om vi får drifta her i Øksfjord opp på det nivået som trengs for å holde hjulene i gang. Vi har på ingen måte gitt opp, verken mottaket i Øksfjord eller planene om drift på Abelvær, sier Mathias Brandtzæg som er tiltenkt rollen som avdelingsleder på Polartic Seafoods filetreringsfabrikk på Abelvær, vil ikke uttale seg i denne saken.