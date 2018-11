Rolig natt i Namdalen

NAMDALSAVISA

God morgen!

I løpet av nattetimene har det ikke tikket inn noen politi-meldinger på twitter fra Namdalsområdet.

- Det har vært generelt lite for politiet å gjøre i natt, opplyser Politiets operasjonsleder Ebbe Kimo tirsdag morgen.

Litt lenger sør i fylket, i Levanger, ble en mannlig bilist i 20-årene stanset og kontrollert like før klokken 01.00. Det endte med siktelse og anmeldelse for å ha kjørt bil i ruset tilstand forteller operasjonslederen.

Kjølig

Tirsdagen blir et par grader kjøligere enn dagen før, temperaturen vil etter alle solemerker være rundt fem grader store deler av dagen. Mot kvelden vil det bli noe kaldere. Ellers blir det litt vind og overskyet i Namdalen i dag, melder yr.no.

Slik lyder Yrs tekstvarsel for Trøndelag tirsdag:

"Overveiende sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet. For det meste oppholdsvær."

Ingen nattferdsel

I dag begynner vedlikeholdsarbeidet med Dalevatn bru, på strekningen Vik – Sjøåsen. Dermed må du belage deg på å vente dersom du skal til Lauvsnes på nattestid. Arbeidet foregår mandag til fredag fra klokken 22:15 til 05:45. Trafikken slippes gjennom klokken 00:00 til 00:15 og 03:00 til 03:15.

Byen har fått brannlift

Hos NA i dag kan du lese om brannliften som rager 34 meter opp i lufta, koster 8,5 millioner kroner og veier over 21 tonn: – Denne vil utvilsomt redde liv, sier avdelingslederen.

Har stått på ønskelista til brannvesenet i åtte år – i går var den endelig på plass – Denne vil redde mange liv i Namdalen Byens nye brannlift rager 34 meter opp i lufta, koster 8,5 millioner kroner og veier over 21 tonn: – En grei måte å finne ut om du har høydeskrekk, humrer avdelingslederen.

Du kan også lese at ei hel grend på Hovika mister noe de verdsetter nesten like mye som vann. - Internett er nesten like viktig som vann i ei husholdning i dag. At vi nå blir stående uten nett er en katastrofe, sier Egil Johan Tufthaug.

Ei hel grend mister noe de verdsetter nesten like mye som vann – Internett er nesten like viktig som vann i ei husholdning i dag. At vi nå blir stående uten nett er en katastrofe, sier Egil Johan Tufthaug.

Tirsdagens toppsak hos VG i morgentime omhandler abort-debatten. Åshild Bruun-Gundersen i Frp er urokkelig på at en innskrenking av selvbestemt abort er uaktuelt.

Vegen i Årsetfjorden åpnet i dag Over et halvt år etter det store raset på fylkesveg 771 i Årsetfjorden ble vegen åpnet igjen mandag.