12 ansatte får beholde jobben

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Før helga ble det klart at kontrakten med den mangeårige storkunden Moelven ikke blir videreført fra nyttår. Det førte til at mannskapet på til sammen 12 personer fikk varsel om oppsigelse.

Styret i NTS Shipping har nå besluttet å trekke alle de 12 utsendte varslene.

– Styret står samlet bak beslutningen, og vi intensiverer jobben med å finne andre oppdrag til fartøyet. Samtidig kan vi gjennom NTS-gruppen hente ut synergieffekter som vi håper skal gjøre det mulig å unngå oppsigelser av dyktige mannskaper, sier Bjarne Johannessen, daglig leder i NTS Shipping.

– Hvorfor valgte dere å snu i saken?

– Det var på grunn av at vi ville videreføre og ta vare på den kundemassen vi har. Styret var enstemmig i at vi skal utvikle tilbudet videre, sier Johannessen.

Johannessen forteller at beslutningen om at mannskapet får beholde jobbene sine ble godt mottatt. Det jobbes nå på flere fronter for å skaffe flere kunder og oppdrag til båten.

– Vi har mistet en kunde, og er hele tiden ute etter mere oppdrag. Vi jobber nå med dette på flere fronter, sier Johannessen.