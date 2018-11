Dundret inn i elg på Klinga

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Natten har vært rolig i Namdalen, men i morgentimene dundret en personbil inn i en elg på fylkesveg 17 ved Fjær i Klinga.

– Det ble en del materielle skader på kjøretøy etter sammenstøtet, men det skal ha gått bra med fører, bekrefter politiets operasjonsleder Lars Letnes til Namdalsavisa torsdag morgen.

I går ettermiddag ble to personer funnet omkomne etter at et småfly styrtet i Meråker. Flyet styrtet i et område med tett skog, som ligger like ved ei elv. De omkomne ble funnet i 19-tida onsdag kveld.

Varmt og delvis overskyet

Nyt været - i dag er det meldt varmt fra morgenen av. I 12-tiden skal det være rundt sju varmegrader og sol. Etter alle solemerker vil temperaturene synke noe utover ettermiddagen og stabilisere seg rundt et fem grader fra klokken seks.

Slik lyder Yrs tekstvarsel for Trøndelag torsdag:

«Søraust liten kuling utsette stader, i ettermiddag minking til bris av skiftande retning. I grensetraktene skya og lokal tåke. Elles delvis skya, opphaldsver. I kveld utrygt for litt regn i ytre strok..»

Tankbåt og fregatt kolliderte

Denne morgenens toppsak hos VG er om militærskipet fra NATO-øvelsen Trident Juncture som kolliderte med et tankskip utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden tidlig torsdag morgen

I går ble skattelistene for 2017 offentliggjort. Sjekk hvem som tjente mest i Namsos kommune her:

Hos NA i dag kan du lese at en namdaling er siktet i en overgrepssak. Da mannen gjorde seg kjent med, lastet ned og oppbevarte overgrepsmateriale, ble han avslørt av en spesialgruppe i Trøndelag politidistrikt:

