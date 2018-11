NAMDALSAVISA

Vin

Kombinasjonen mellom en perfekt grillet entrecôte, fløyelsmyk potetpure og en rustikk og tradisjonell rødvin fra Bordeaux er rett og slett magisk. Dette franske vindistriktet er verdenskjent for sine kraftige rødviner. Vinene herfra er ofte svært kostbare, men jeg har funnet en fullverdig Bordeaux til en fornuftig pris.

Vi skal til en familie som har drevet i vinbransjen siden slutten av 1700-tallet. Men de drev ikke egen produksjon før på midten av 1900-tallet. Familien Miailhe var vinoppkjøpere og distributører. De hjalp mindre vinprodusenter inn på større markeder. Men bevisstheten rundt kvalitet var alltid helt avgjørende for hvilke produsenter de handlet med. Da de i 1924 fikk muligheten til å kjøpe Château Coufran var valget enkelt. Her startet familiens egenproduserte vin sin historie. En vin vi i dag kjenner som en litt rimeligere, men fullverdig Bordeauxvin.

Ch. Coufran 2010 er en flott utviklet rødvin laget på litt Cabernet Sauvignon, men mest Merlot. Den er dyp rød på farge og dufter av mørke bær, litt sviske, svale urter og sedertre. Den er herlig utviklet på smak. Og du vil kjenne tørket frukt, mørke modne bær og sedertre i finishen. Denne vinen er perfekt til biff. Men den har også syre nok til å matche bearnaisepotetene. Sammen med denne retten vil denne kraftige vinen åpne seg opp og oppleves som delikat og fruktig. Dette er en klassisk kombinasjon, og det er det en god grunn til. Biff og Bordeaux blir jeg aldri lei av. Varenr: 3463701,

Pris: 269,90 (finnes på mange vinmonopol).

Øl

Litt nord for Skottland ligger de omtrent 200 øyene som utgjør Orknøyene. Disse forblåste øyene ble i sin tid pantsatt av Norge til Skottland for en tønne gull i forbindelse med et kongelig bryllup. Panten ble aldri innfridd, så i teorien er fortsatt Orknøyene norsk. Innbyggerne er svært glad i norske tradisjoner og feirer blant annet 17. mai. De får også oversendt juletre fra både Bergen og Grimstad som en gest på vennskap hver jul.

Orknøyene er sammensatt av både norsk og skotsk kultur, men den skotske kulturen står fortsatt sterkest. Og her kommer brygginga av øl og whisky inn. De har flere produsenter som leverer produkter av aller ypperste kvalitet.

The Orkney Brewery holder til i en gammel skolebygning på den øya der man har funnet bevis på at det har vært bosetninger hele 5.000 år tilbake i tid. Bryggeriet bruker kun de beste råvarene som kan skaffes og lager øl av svært høy kvalitet på den tradisjonelle metoden. De sier selv at deres bryggeri stammer fra historien og tradisjonene i dette området, så med 5.000 års erfaring vet de hvordan man brygger godt øl.

Til denne retten har jeg valgt den klassiske skotske øltypen. Orkney Skull Splitter Rich Ale er en klassisk Scotch ale på 8,5 prosent. Den er middels gyllen på farge og dufter av humle, litt sitrus og noe bakst. Den har en god fylde og en balansert bitterhet. Dette ølet har både syre og fylde til å tåle en kraftig kjøttrett. Ølet vil nok oppleves som litt søtere sammen med maten. En herlig kombinasjon for ølelskere. Du legger også merke til den nordiske påvirkninga i etiketten.

Varenr: 9610502, pris: 61,50 (må bestilles).

God helg og god fornøyelse!