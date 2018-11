Bobilsalget slår nye rekorder

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Bransjetallene viser at etterspørselen har vært sterk også gjennom senhøsten. Bare i løpet av oktober ble det registrert 274 nye bobiler og 126 campingvogner her i landet, sier Bengt Heggertveit, konsernsjef i forhandlerkjeden Ferda.



Hittil i år har totalsalget av bobiler vært på 3.933 enheter, mens det i hele 2017 ble registrert 3.630. Antall nye campingvogner i årets ti første måneder er 2685, som er omtrent på linje med fjoråret.



– Bobilrekorden er allerede et faktum, to måneder før 2018 er over. Det forteller mye om styrken i campingtrenden at salget når en ny topp for tredje år på rad, sier Heggertveit.





Bobilsenteret bygger nytt til 30–40 millioner kroner De har kjøpt tomt på 14.3 mål og planlegger å oppføre et nytt bobilanlegg på 2.600 kvadratmeter. Bobilsenteret Namsos AS bygger for framtida.