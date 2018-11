Hele nasjonens helt

NAMDALSAVISA

Gratulerer med vel overstått 85-årsdag! Tirsdag fylte Knut «Kupper’n» Johannesen 85 år – og vi er fortsatt ganske mange som husker hans prestasjoner på skøyteisen – og som stiller oss i gratulantenes rekker.

Det fantes ingen større idrettsstjerner eller idoler enn skøyteløperne i perioden fra 1950 til 1965.

Samlet rundt radioen

De samlet gamle og unge, kvinner og menn ved radioapparatene. Det var nemlig først mot slutten av Kupper’n sin karriere at vi fikk mulighet til å se skøyteløp på tv.

Det var ei tid uten mangfoldige inntrykk og opplevelser fra ulike medier. Det var radioen, avisene og ukebladene Aktuelt og Nå som i første rekke stilte vår tørst etter stoff og bilder. Bilder som etter noen dager ble klippet ut og limt inn i våre utklippsbøker.

Sekund etter sekund

For mange av oss som utviklet vår sportsinteresse på siste halvdel av 1950-tallet, ble Knut Johannesen den største.

Det var han vi heiet på i runde etter runde i kamp mot sovjetrussere, nederlendere, finner og svensker. Vi noterte parsammensetninger, passeringstider og sammenliknet tider og differanser.

Kupper’n var den solide langdistanseløperen som ofte hadde en god del sekunder å ta inn på en 10.000 meter i mesterskapene. At han hentet inn tidel etter tidel, sekund etter sekund, gjorde det ekstra spennende å følge med. Det var kamp mann mot mann og en kamp mot klokka. Mer spennende kunne det ikke bli.

Knut Johannesen framsto i intervjuer og avisartikler som en sympatisk og jordnær person. Han tok seg tid til en prat og han viste et stort engasjement for skøytesporten og kommende utøvere – også etter at han ga seg som toppidrettsutøver.

Starstrucked journalist

Mer enn 30 år etter at han la skøytene på hylla, fikk jeg gleden av å møte Kupper’n. Som journalist skulle jeg intervjue ham i forbindelse med hans deltakelse i Namsosløpene.

Det ble en prat om både skøytehistorie og skøytesportens framtid – og mindre om Namsosløpene.

Jeg innrømmer at det var stort for undertegnede å møte det største idolet i min «sportsverden».

Åtte norske mesterskap. to EM-titler, to verdensmesterskap og to OL-gull var høydepunktene i en karriere som ble avsluttet på topp – med laurbærkrans og VM-seier i 1964.

Det var med andre ord mange store prestasjoner og minnerike øyeblikk. Men det er en prestasjon – ett resultat – som skiller seg ut:

15.46,6

Knut «Kupper’n» Johannesens vinnertid på 10.000 meteren fra OL i Squaw Valley i 1960.

Ikonisk resultat

15.46,6 – du verden for ei tid, utbrøt NRKs legendariske radioreporter Knut Bjørnsen da Kupper’n hadde fullført løpet.

Tida var ny verdensrekord og han hadde tatt ledelsen på 10.000 meteren med over 26 sekunder.

Det var en skøyterekord som var uslåelig. Vi var rimelig sikre på at denne tida ville stå seg til evig tid. Den gang var skøyterekorder nemlig noe mange av oss hadde peiling på – nærmest et lidenskapelig forhold til.

Nå vet vi at det gikk tre år før den «uslåelige» rekorden ble slått – og at de beste løperne i dag bruker tre minutter kortere tid på den klassiske skøytedistansen.

Denne høsten har vært begivenhetsrik for den gamle skøytekongen. I september fikk han Kongens fortjenstmedalje og for to uker siden gjorde fanklubben stas på hovedpersonen med ei godt besøkt samling på Skøytemuseet.

Vel overstått feiring – og lykke til videre, Kupper’n!