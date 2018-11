Når følelser ofte tar overhånd

NAMDALSAVISA

Det er natt til søndag og klokka er litt over fire. Kristine kommer hjem til hybelen sin sammen med venninnen Siri. Kristine føler seg veldig trøtt og tom. Det har vært en kveld og natt der hun har møtt mange forskjellige mennesker og kjent på mange forskjellige følelser. Hun føler seg skuffet over seg selv og sine omgivelser.

Ved siden av at Kristine er en kreativ og livlig jente, har hun en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, også kjent som borderline personlighetsforstyrrelse.

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse kjennetegnes ved tendens til impulsiv atferd, uten at en tenker på konsekvensene. Humøret er svingende og uforutsigbart, og man har ofte liten evne til å planlegge framover. Relasjoner til andre mennesker kan være problematiske. Personer med denne personlighetsforstyrrelsen kan ofte oppleve stor følelsesmessig belastning og kan reagere med selvskading, eller trusler om selvskading. Trusler og sinne kan være rettet mot andre. Mange strever med eget selvbilde, mål og indre verdier. Flere kan også oppleve en kronisk tomhetsfølelse. Det er viktig å vite at man kan ha mange forskjellige symptomer og disse kan framkomme med ulik intensitet.

Kristine har problemer med å regulere sine følelser og blir derfor ofte overveldet av dem. I går kveld var ikke noe unntak. Helgen startet med store forventninger fordi hun og Siri skulle ha en Halloweenfest. Erik, som er Kristines nye kjæreste, skulle også komme.

På lørdag formiddag forberedte de festen og alt så ut som at dette skulle gå bra. De drakk noen glass alkohol under forberedelsene. På kvelden sa Erik at han ikke lenger ønsket å være hennes kjæreste. Kristine ble overveldet av denne hendelsen og gjorde hva hun i mange år har gjort for å få kontroll på sine følelser: Hun kuttet seg selv i låret.

Selvskading blant personer med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er ofte en måte for emosjonsregulering. Det er en måte å mestre vanskelige, overveldende og intensive følelser. Denne mestringsmåten gir en del ulemper med tanke på sårbehandling, og fordi selvskadingas effekt ofte er kortvarig og en kan på nytt bli overveldet av vanskelige følelser og emosjoner som er vanskelig å håndtere

Kristine kutter seg dypt i låret på toalettet der hvor festen forgår. Vennene hennes blir redde og enda mer bekymret for henne når de ser at hun blør i det hun kommer inn på festen igjen. Siri ringer mora sin, som sier at de må ta kontakt med legevakta. Moren til Siri ringer til Kristines mor som for tiden er på ferie. Alle blir veldig bekymret for Kristine. Kristine har blitt roligere etter hun har kuttet seg selv, men nå blir hun på nytt overveldet av all oppmerksomheten og emosjonene. Hun sier til Siri at hun har behov for å kutte seg på nytt.

Legevakten mottar telefon fra en bekymret mor og fra en veldig bekymret venninne, Siri. Legevakten har på dette tidspunktet mange pasienter som venter på en vurdering og avtaler at vennene til Kristine skal passe på henne til legevakta kommer om en drøy time.

Situasjonen rundt Kristine roer seg litt ned, men vennene er redde for at Kristine skal skade seg selv mer eller i verste fall ta sitt eget liv.

Pårørende og venner til personer med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse har ofte angst for at personen skal begå selvmord. Det er ikke så rart, da personer med denne personlighetsforstyrrelsen ofte viser farlig, impulsiv atferd og forskning viser at 10 prosent av pasientgruppen tar sitt eget liv. De som begår selvmord er ofte eldre enn 30 år gamle og har gjennomgått mange behandlingsforsøk uten at de har hatt god effekt og de er vanligvis ikke i behandling på tidspunktet de tar sitt eget liv. Selvmord er ofte ikke en impulsiv handling. Det er gjerne gjennomtenkt og årsaken er ofte på grunn av tomhetsfølelse.

Kristine har fått mer kontroll over sine emosjoner og motsetter seg et besøk til legevakta. Der har hun vært flere ganger tidligere, og det har ikke hjulpet. Hun ønsker ikke å snakke med fremmede om sine problemer, men hun bli tvunget av sine venner som er svært bekymret for henne.

I kontakt med legevakta vil ikke Kristine si så mye. Hun ønsker å dra hjem å legge seg i stedet. Personene rundt Kristine er bekymret og emosjonene er høye. Kristine føler seg ikke hørt og alle rundt henne er opprørte. Dette gjør henne på nytt overveldet av følelser, noe som gjør at hun blir sint og truer med slå legevakta.

Legevakten spør Kristine om hun kan love at hun ikke skal skade seg i natt eller de neste dagene, men det kan ikke Kristine love. Legevakten formidler at han sender henne til psykiatrisk klinikk for en vurdering og eventuell innleggelse, noe Kristine er sterkt imot, men hun føler seg forvirret av alle emosjoner rundt seg.

To timer senere sitter hun i et samtalerom med tre, for henne, fremmende mennesker. De introduserer seg som leger og sykepleier fra psykiatrisk klinikk. De spør om mange ting som Kristine allerede har svart på ved spørsmål fra mora, venner og legevakt. På dette tidspunktet er hun trøtt og vil bare legge seg for å sove. Etter en times samtale blir man enige om en kriseplan som Kristine kan benytte seg av og at hun som vanlig skal til sin polikliniske behandler om to dager. Kristines mor blir ringt for å informere om denne planen og Kristine drar heim med venninnen Siri.

Ettertanker: Kristines kveld gikk annerledes enn hun hadde ønsket seg, og hun brukte sin mestringsstrategi for å takle dette. Dette er for henne en kjent måte å gjøre det på, men skremmende for omgivelsene. Dette setter i gang en lang prosess som Kristine ikke blir mye roligere av. Hun blir mer sint og får på nytt behov for å skade seg selv. I tillegg blir hun møtt av et helsevesen som er fremmed for henne. De spør henne om alle slags intime og vanskelige spørsmål som man forventer svar på, og de spør om det samme om og om igjen. Man kan føle med alle i denne historien, men har dette hjulpet Kristine?

Det er viktig for Kristines framtid at hun er i poliklinisk behandling med faste terapeuter. Behandlingsresultatene av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er gode.

Ved Sykehuset Namsos har man for eksempel et behandlingsprogram for mennesker som Kristine som heter STEPPS (Systemic Training for Emotional Predictability and Problem Solving). For pasienter med reguleringsvansker er det alltid en risiko for at de tar sitt eget liv. De må øve seg i å mestre sine emosjoner på andre måter enn med selvskading. Hvis de ikke kan øve, kan man ikke lære Da kan resultatet bli at de skader seg mer og mer og at det oppstår farlige situasjoner.