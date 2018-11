Nyt formiddagssola før den forsvinner

NAMDALSAVISA

Helga er like rundt hjørnet. For politiets del har det vært en rolig inngang på fredagen. Ingen av nattens meldinger på politiets Twitter-konto var fra Namdalen, som dermed har hatt en relativt rolig natt.

Onsdag kveld var det duket for åpent møte om demens i Namsos. Lise fikk årets demenspris: – Nå har jeg 180 i puls! Til stående applaus mottok Lise Vannebo årets Demenspris. Namsosingen har lagt ned en fantastisk innsats for mennesker med demens.

Fint vær

I dag er det meldt sol og skyfri himmel for store deler av Namdalen. Yr.no spår at været vil være preget av både fem grader og sol fra morgenen av.

Når klokken passerer tre vil det etter alle solemerker bli et væromslag til gråere skyer og kjøligere temperatur. Ellers er det ikke meldt om hverken regn, snø eller mye vind.

Slik lyder Yrs tekstvarsel for Trøndelag fredag:

«Søraust eller skiftande bris, frå i ettermiddag austleg frisk bris utsette stader, i kveld liten kuling. Først på dagen litt regn i ytre strok i nord, elles for det meste skya, stort sett opphaldsver. Utrygt for lokal tåke i grensetraktene.»

Etterlater familie i Overhalla

Stig Harald Hoff (59) og Espen Andreas Holdnes Hoff (54) mistet livet da flyet de satt i styret i Meråker onsdag. Les mer om det her:

Den ene omkomne var pilot i Widerøe Selskapet sier at det har vært en veldig vond dag på jobb.

Hos adressa kan du lese at hester døde da det begynte å brenne i en låve og et annet tilknyttet bygg i Spongdal på Byneset i Trondheim like etter klokken 23.00 torsdag kveld.

Hos Na i dag kan du lese at Kretsleder Ragnar Prestvik stiller seg svært kritisk til å flytte idrettsanlegget på Kolvereid ut fra sentrum.

