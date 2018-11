Rykker ut til bilbrann på Måneset

NAMDALSAVISA

Like etter klokken 13.00 lørdag formiddag fikk politiet inn en melding om en bilbrann på Måneset i Nærøy. I følge politiets operasjonssentral står bilen ikke langt unna et hus, hvor det bor to personer.

- Brannvesenet er på tur til stedet nå, opplyser operasjonsleder Lars Letnes til NA.

NA følger saken!

