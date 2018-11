Foldafjord på verksted, Frøyfart inn som reserve

NAMDALSAVISA

- MS Frøyfart vil trafikkere sambandet Namsos - Rørvik - Leka i perioden 12.11.18 - 18.11.18 grunnet årlig verkstedsopphold for MS Foldafjord. Det vil bli kjørt buss mellom Namsos - Ølhammeren for å sikre busskorrespondanse, og Frøyfart vil trafikkerer resten av ruten. Tilbringertjeneste vil bli benyttet for Eidshaug og Fjølvika. For eventuelle spørsmål ta kontakt med fartøyet på tlf: 415 13 622, opplyser selskapet.