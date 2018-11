Her er dagens morgenrapport

NAMDALSAVISA

NA har ikke lyktes i å nå politiet mandag morgen, men ifølge deres Twitter-konto har det vært stille og rolig i hele Namdalen i natt.

Ifølge Yrs værvarsel skal det i dag bli regn og temperaturer rundt sju grader i Namdalen.

Trafikkmeldinger

Fylkesveg 7102 på stekninga mellom Naustbukta og Fjølvika er stengt på grunn av vedlikeholdarbeid. Det gjelder fra klokka 21.00 i dag, til 06.00 i morgen tidlig.

Dalevatn bru på fylkesveg 766 i Flatanger p er stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene mellom 22.15 - 05.45. Dette gjelder fram til 30. november.

Dagens NA

I dagens NA kan du lese at Ann Helen Borgan Mikalsen raser over at nabobygdene har fått fibernett, mens hun selv betaler 5.000 kroner i måneden for sitt nett-tilbud i Gråmarka i Nærøy.

Hund hoppet opp og glefset tak i hodet til Nikita (6) – politiet har opprettet sak: – Hunden var ikke snill Brått hoppet hunden opp mot Nikita (6), glefset etter hodet hennes og rev av en stor hårtust.

Les også at folket på Salsbruket har klart å gjøre Skrøyvdalsvegen til en regional turistveg.