NAMDALSAVISA

HOMMELVIK: En person er bekreftet omkommet i ulykke på E6.

Politiet meldte mandag kveld at et kjøretøy hadde rullet rundt på taket sør for Helltunnellen.

Det ble meldt at en person satt fastklemt i vraket.

Mens helse behandlet personen, var Helltunnellen stengt.

Men livet sto ikke til å redde.

Krimteknisk og ulykkesgruppa til Statens vegvesen er blitt varslet, opplyser Trøndelag politidistrikt.