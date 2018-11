Mann vant 717.030 kroner på Extra

NAMDALSAVISA

VERRAN: Håvard Lorentzen (47) fra Verran kunne tirsdag kveld glede seg over tittelen som Extra-kandidat. Med det sikret han seg inngangsummen på 282.810 kroner og muligheten til å øke premien til 2 millioner kroner.

Det ble spenning helt til det siste tallet for mannen fra Trøndelag, men på det sjette tallet rykket han opp i premiestigen og kunne juble over 707.030 kroner.

– Det er jo helt topp! Jeg er glad for at jeg fikk inn det siste tallet. Da drar hele familien ut for å spise sushi i morgen hvertfall, flirer trønderen.