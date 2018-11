Morgenrapporten

NAMDALSAVISA

NAMDALEN: Natta har vært rolig i hele Namdalen, politiet har ingen hendelser å melde om.

Været i dag

På yr.no meldes det i dag om frisk bris og regnbyger, spesielt i ytre og nordlige deler av Trøndelag. Temperaturene vil ligge et sted mellom fem og ti grader.

Starter kronerulling

I dagens NA kan du lese om Tom Collett Prytz som har startet en kronerulling for namsosingene som kan få bot for å ha gravd fram et båtvrak i Kattmarka.

Du kan også lese om Ella Bjørhusdal som får sitt livs konsertopplevelse i Sjømannskirka i London.