Berger elektrolinja ved Grong vgs

NAMDALSAVISA

GRONG: Det skjer under møtet i hovedutvalg for utdanning på Steinkjer denne uka.

Linjetilbudet har vært foreslått nedlagt av fylkesrådmannen. Men Arbeiderpartiet ønsker det annerledes.

Engasjement

Nå håper leder av hovedutvalg for næring, Terje Sørvik (Ap) at det blir gode søkertall ved elektrolinja.

– Våre ordførere som har ungdom som går på Grong VGS har engasjert seg i saken, og jeg antar alle er fornøyd med at Arbeiderpartiet nå fremmer forslag om å bevare linjetilbudet. Nå får elevene mer å velge i, og det er fint, melder Sørvik til NA.

Sørvik påpeker at fylkesrådmannen har foretatt kutt i hele utdanningssektoren i neste års budsjett.

– Henger ikke på greip

Det blir helt feil veg å gå for Trøndelag, påpeker Sørvik som framhever at Arbeiderpartiet har andre prioriteringer:

– I Namdalen og Trøndelag skriker næringslivet etter faglært arbeidskraft. Da henger det ikke på grep at vi skal kutte i utdanning. Arbeiderpartiet i Trøndelag har vært tydelige i alle år – vi vil ha skole i nærheten av der folk bor, også i Grong. Vi har bevart skolen til tross for at sterke krefter vil noe annet.

Saken om tilbudsstruktur skal til endelig behandling i fylkestinget i midten av desember, men allerede nå varsler altså Arbeiderpartiet at ungdom i Namdalen fortsatt kan søke elektro også for neste skoleår.