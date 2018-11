Husbrann på Kongsmoen: Brannvesenet kjemper mot flammene

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: Alle personer skal være ute av bygningen, opplyser Trøndelag politidistrikt.

Kom seg ut

– De som meldte ifra om brannen sier at det skal ha vært tre personer i bygningen, men at alle er kommet seg ut, Det er stor sjanse for full overtenning, og melder sier at det brenner i taket på bygningen, forteller operasjonsleder Anlaug Oseid.

– Det kommer flammer ut av det ene loftsvinduet, forteller NAs journalist Birger Aarmo som er på stedet.

Klokka 19.01 melder politiet at brannvesenet har kommet fram til stedet. Slokkingsarbeidet pågår for fullt, med to tankbilder og to mannskapsbiler.

Har pustet inn røyk

En beboer har pustet inn røyk i forbindelse med forsøk på brannslokking.

Personen får oksygen av brann.

Trafikken forbi stedet ble sengt på grunn av slokkingsarbeidet,.

Men klokka 19.26 opplyser NAs journalist at trafikken dirigeres forbi stedet.

Politiet har også kommet på stedet.

Kontrollert nedbrenning

NA får opplyst på stedet at det kan bli kontrollert nedbrenning av det overtente huset.

