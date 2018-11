Husbrann på Kongsmoen: Vet ikke brannårsak

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: Det var klokka 18.29 torsdag at Trøndelag politidistrikt sendte ut melding om at det var brann i et hus på Kongsmoen.

Kom seg ut

– De som meldte ifra om brannen sier at det skal ha vært tre personer i bygningen, men at alle er kommet seg ut, Det er stor sjanse for full overtenning, og melder sier at det brenner i taket på bygningen, opplyste operasjonsleder Anlaug Oseid til NA tidligere i kveld.

Klokka 19.01 meldte politiet at brannvesenet hadde kommet fram til stedet.

Det ble brukt to tankbiler og to mannskapsbiler i slokkingsarbeidet.

Pustet inn røyk

En beboer pustet inn røyk i forbindelse med forsøk på brannslokking, og fikk oksygenhjelp fra lokalt brannvesen.

– Det er ingen personer i huset som har kommet til skade, sier Jørn Ove Totland, politiets innsatsleder, til NA klokka 20.10.

– Eneboligen er fullstendig overtent. Brannvesenet driver slokking, legger han til.

Sperrer av åstedet

– Vi har startet etterforskning på stedet, og gjort det vi kan i forhold til det. Vi sperrer av åstedet etterpå, og så blir det eventuelt kriminaltekniske undersøkelser, fortsetter han.

– Har dere avhørt beboerne i huset?

– Ja, de er avhørt, svarer han.

Ukjent brannårsak

– Hva har de forklart?

– Det kan jeg ikke gå inn på i det hele tatt, sier Totland.

– Vi har ingen formening om hva som er brannårsak på nåværende tidspunkt, fortsetter han.

Trafikken forbi stedet ble sengt på grunn av slokkingsarbeidet,.

Men klokka 19.26 opplyste NAs journalist at trafikken dirigeres forbi stedet.

Kontrollert nedbrenning

NA får opplyst på stedet at det kan bli kontrollert nedbrenning av det overtente huset.