– Vår kropp skal ikke brukes som forhandlingskort

NAMSOS: Lørdag tok tusenvis til gatene over hele landet. Bakgrunnen er at statsminister Erna Solberg (H) har åpnet for å diskutere endringer i abortlovgivninga for å få KrF med i regjering.

Krf-nestleder Kjell Ingolf Ropstad utfordret statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre på å fjerne paragraf 2c i abortloven. Denne paragrafen åpner for abort etter 12. uke hvis «det er stor fare for at barnet kan få en alvorlig sykdom».

Appell

Lørdag var det også abortdemonstrasjon på Festplassen i Namsos, med appeller fra Gina Berre og Unni Brøndbo. Arrangementet var i regi av Namsos Ap, Rødt og SV.

– For 40 år siden marsjerte damer over hele landet sammen for å kjempe for sjølbestemt abort. Med paroler som «aldri mer strikkepinner, fortsatt sjølbestemt abort», innledet Gina Berre, som er ungdomsrepresentant i styret til nye Namsos Ap.

– Det er ikke første, og det blir dessverre ikek siste gangen, vi står sammen og kjemper for at vår kropp ikke skal brukes som forhandlingskort for å komme til makta, fortsatte Berre og viste til fire år tilbake da Høyre og KrF sto sammen om at leger kunne reservere seg mot å henvise til abort.

Kampen vil fortsette

– Dette viser enda en gang at uinnskrenket rett til selvbestemt abort ikke er en kamp vi har vunnet. Det er en kamp vi må fortsette å kjempe. Igjen, igjen og igjen, sa Berre.

– Det eneste vi oppnår med en endring i abortloven er å gjøre livet lettere for legene i abortnemda, og gjøre abortskammen tyngre for damer i en allerede sårbar sitasjon. Abort er sjelden et lett valg. Noen gager er det et rett valg, men det er alltid kvinnens valg, påpekte Berre.