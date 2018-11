Hva har skjedd mens du sov?

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Fv7040 stenges klokka 07.00 søndag morgen, på strekningen Lauvhammer - Langnes.

Vegen stenges på grunn av asfaltarbeid, og vil åpne igjen mandag klokka 16.00.

Oppholdsvær

Lørdag vil vi få noe vind, men regnet holder seg unna. Slik lyder tekstvarselet fra yr.no:

Skiftende bris, først på dagen vestlig frisk bris utsatte steder i nord. Skyet eller delvis skyet. Først på dagen utrygt for litt spredt regn sør for Trondheimsfjorden, ellers stort sett oppholdsvær. Utrygt for tåke

Fotballhelg i NA

I NA Helg er det mye godt lesestoff for den fotballinteresserte. Hovedsaken er et intervju med Arne Scheie, som blant annet forteller om sitt forhold til de små klubbene.

I tillegg kan du lese om namosingen Amund Lein og hans favorittlag Fulham, og om Terje Hjalmar Hatland, medlem nummer to i supporterklubben til Aldershots Town.