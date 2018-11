Laila mangler en viktig ting

NAMDALSAVISA

BRUKSVALLARNA: - Jeg mangler åpningsfarten. Den er ikke høy nok. Når jeg starter synes jeg selv det går veldig fort, men når tidene kommer ser man at det ikke gjør det. Dette må jeg forbedre, for det har vært slik i langløpene også, sier hun etter at hun ble nummer 21 på klassisk 10 km tidlig lørdag morgen i Bruksvallarna. Og en titt på mellomtidene viser til fulle at Laila har rett.

Ved passering 1,1 km i lørdagens renn hadde hun tapt hele 30 sekunder til Stina Nilsson. Det var på denne kilometeren hun ga fra seg desidert mest i forhold til de beste. For eksempel tapte hun i snitt bare 11 sekunder til Nilsson på de ni siste kilometrene, mens hun altså mistet 30 sekunder på den første. Selv om det ikke er riktig å sammenligne slike renn med intervallstart og de konkurransene Laila satser mot, så er det ingen tvil om at det er åpningsfarten hun har mest å utvikle.

-Ja, for i langløpene har det også vært slik. Henger jeg med halvvegs, så er sjansen min god til å være med helt inn. Det er i starten jeg mister sekunder. Derfor er det viktig for å meg å gå slike konkurranser. Jeg trenger trening med høy fart.

- Hvor fornøyd er du med rennet lørdag?

- Jo, det var jo ganske greit. Det ble litt masete noen steder, men det svarer uansett mye bedre i dag enn lørdag. Det hadde jeg også for så vidt ventet. Det viktigste er uansett å få begynne å gå konkurranser, sier hun.

Nå venter en treningsperiode før hun setter kursen for Italia neste mandag. Der starter Ski Classics 30. november med lagprolog, før det er individuell prolog over 30 km på samme sted tre dager senere. - Der blir Espen (Kveli, bror) med som min smører. Det blir nok så jeg også får litt terping på teknikk da. Han er flink til å påpeke hva jeg mangler, og det trenger jeg, sier Laila Kveli.

Charlotte Kalla ble noe overraskende slått i premieren fredag, men lørdag var hun i særklasse. Hun vant på 27,54,1, og var 25,2 sekunder foran Frida Karlsson, mens nevnte Nilsson ble nummer tre, ytterligere 13 sekunder bak. Laila Kveli på 21. plass ble beste norske løper. Hun var 2.51,6 bak Kalla.