Vinterlige forhold på starten av uka

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det har vært rolig i hele politidistriktet i natt, forteller Kamilla Engen, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Rolige forhold blir det også på værfronten mandag. For Yr.no melder at det kommer til å bli strålende vær over hele Namdalen.

Temperaturene ligger stort sett på noen få minusgrader til et par plussgrader på formiddagen. Når sola titter opp fra horisonten vil fraværet av skyer også sørge for at det blir en solskinnsdag i hele distriktet.

Her er tekstvarselet fra Yr.no:

Sørlig eller skiftende bris. Opphold og til dels pent vær. Lokal tåke eller lave tåkeskyer.

Stengte veger

Fram til klokka 16.00 i dag vil fylkesveg 7040 på strekninga Lauvhammer – Langnes være stengt på grunn av asfaltarbeid, melder Statens vegvesen. Anbefalt omkjøring er via fylkesveg 17.

På fylkesveg 766 på strekningen Vik - Sjøåsen vil det være periodevis stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid på Dalevatn bru. Stenginga vil foregå mandag til fredag fra 22.15 om kvelden til 05.45 neste dag. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp av trafikk vil foregå i tidsrommene 00.00 til 00.15 og 03.00 til 03.15.

På Kv 132 Ramstadlandet – Borgan i Vikna kommune er fergesambandet innstilt for kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn på grunn av vedlikeholdsarbeid. Arbeidet varer fram til midnatt torsdag.

Dagens nyheter

I dag kan du i NA lese om at det foregår ulovlig jakt i Lierne. Det har blitt funnet spor etter at noen har skutt på tiur fra bilvindu, noe friluftsmann Mogens Totsås reagerer på.

– Jeg kan ikke forstå hva som får folk til å gjøre noe slikt, sier Totsås.

Dagens toppsak hos VG handler om den interne kampen i Krf. Avisa avslører at nestleder Kjell Ingolf Ropstad sa at han ønsket rød seier internt, men startet abort-hardkjør og rå maktkamp mot Knut Arild Hareide etter et superhemmelig møte med Høyre-leder Erna Solberg.

Friluftsmann fant klare spor etter krypskyting Skyter tiur fra bil På nytt har friluftsmannen Mogens Totsås funnet klare spor etter ulovlig skyting av tiur fra bil.

De kom heim et anna sted på jord De kom heim alle som overvar verdenspremieren på låten og konserten i den norske Sjømannskirka i London lørdag kveld. Det var en magisk aften.