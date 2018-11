Hvem får satse?

NAMDALSAVISA

Sist uke ble det klart at Midtre Namdal samkommunestyre sa nei til å gi konsesjon til Namdalens Træsliberi AS for å kjøpe Åsnes gård på Sjøåsen. Milliardærinvestoren bak selskapet ønsker å bruke oppimot 20 millioner kroner på å sette gården i stand, for å drive opplevelsesbasert turisme med gårdsdrift, jakt og fiske. Samtidig fikk en annen pengesterk aktør, Harry Bøe, ja til konsesjon på kjøp av en gård på Øksninga, gjennom et annet aksjeselskap, Selbøe invest AS.

Motstanden mot å gi konsesjon til disse oppkjøpene har gått på skepsisen til at et aksjeselskap og ikke en privatperson skal kunne kjøpe opp landbrukseiendommer, legge dem brakk, la husene stå tomme og bare selge unna jakt- og fiskerettigheter til rikfolk. Det kan være en forståelig bekymring, men det er på tide å se på konsesjonsregler og praktiseringa av dette med nye øyne, tilpasset den virkeligheten landbruket står overfor.

Landbruket i framtida har enorme investeringsbehov, med nye krav til løsdrift og miljøtiltak, samtidig som robotisering vil tvinge seg fram. Samtidig er de mindre landbrukseiendommene som lykkes de som er i stand til å kombinere kortreist mat med opplevelser og turisme.

I andre næringer ville en ha jublet om en milliardær ville investere titall millioner i en eiendom, for å skape arbeidsplasser basert på lokale råvarer og produkter. Det er ikke så merkelig at enkeltpersoner eller privatpersoner ikke ønsker å ta den risikoen det er å investere de pengene som trengs for å få utvikle landbrukseiendommer i Namdalen. Et aksjeselskap kan være en bedre måte å organisere det på for dem som ønsker å satse.

De som kan legge fram en troverdig plan for hvordan de vil utvikle landbrukseiendommer, bør kunne få konsesjon, og ikke bli avvist på grunnlag av prinsipper som er i ferd med å bli utdatert. Problemet i dag er ikke at det er kø av investorer som vil kjøpe opp gårdsbruk og eiendom. Selv store skogseiendommer i Namdalen har vist seg tungsolgt lokalt. Vi må fortsatt ha en sterk statlig forankring i bunn som sikrer allmennheten tilgang til jakt, fiske og friluftsliv, men hvis ikke de som vil satse får slippe til, ender vi uansett opp med tomme hus og fra-flytting.

Avslo søknad om konsesjon Flertallet i Midtre Namdal samkommunestyre avslo å gi Namdalens Træsliberi AS konsesjon på Åsnes gård på Sjøåsen.

Milliardær vil kjøpe historisk perle Namdalens Træsliberi AS med Kristoffer Stensrud i spissen vil kjøpe Åsnesset og utvikle eiendommen til et historisk opplevelsessenter. Men vil Midtre Namdal samkommunestyret gi konsesjon?