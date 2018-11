Stille og rolig natt i Namdalen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Den rolige starten på uka fortsetter også inn i tirsdagen. Politiet hadde nok ei natt hatt lite oppdrag i Namdalen.

– Det har ikke vært noen hendelser i distriktet i løpet av natta, forteller Bernt Tiller, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Skodda ruller inn

Etter en strålende høstdag med solskinn over Namdalen i går blir det litt endringer i dag. Temperaturene vil fortsatt være de samme, med noen få minusgrader tidlig på formiddagen, før det blir rundt null grader utover dagen.

Mange steder vil det bli en del tåke og overskyet i dag, og det kan være fare for glatte veger enkelte steder.

Her er tekstvarselet fra Yr.no:

Nordlig bris. For det meste skyet, stort sett oppholdsvær. I ettermiddag dreining til østlig opp i frisk bris utsatte steder. Lokal tåke eller lave tåkeskyer, ellers pent vær.

Vegvedlikehold

Det foregår en del vedlikehold på veger rundt omkring i distriktet denne uka, og følgende strekninger blir berørt av dette i dag:

Fram til klokka 16.00 i dag vil fylkesveg 7040 på strekninga Lauvhammer – Langnes være stengt på grunn av asfaltarbeid, melder Statens vegvesen. Anbefalt omkjøring er via fylkesveg 17.

På fylkesveg 766 på strekningen Vik - Sjøåsen vil det være periodevis stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid på Dalevatn bru. Stenginga vil foregå fram til fredag. Stenginga foregår fra 22.15 om kvelden til 05.45 neste dag. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp av trafikk vil foregå i tidsrommene 00.00 til 00.15 og 03.00 til 03.15.

På Kv 132 Ramstadlandet – Borgan i Vikna kommune er fergesambandet innstilt for kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn på grunn av vedlikeholdsarbeid. Arbeidet varer fram til midnatt torsdag.

Namdal rehabilitering under press

I dag kan du i NA lese at Namdal rehabilitering på Høylandet er under press. De står i reell fare for å miste inntekter, noe som i verste fall kan føre til at det ikke er økonomisk grunnlag for videre drift.

Les også om at et samlet Namdal regionråd har satt ned ei gruppe som skal jobbe for Laksevegen Nord mellom Flerengstranda på Vikna og E6 på Gartland. Med seg i arbeidet får gruppa sterke antydninger om at nå er det Namdalen sin tur til å få store vegprosjekt.