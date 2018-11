Tre av ti i Trøndelag tror de har kjørt med promille

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det viser ei undersøkelse Ipsos har gjennomført for Gjensidige.

Undersøkelsen viser også at hver tiende bilist «av og til» drikker alkohol noen timer før bilkjøring, og beregner når de er under promillegrensen.

I Oslo vest og Asker og Bærum, er denne andelen dobbelt så høy som i resten av landet. Her svarer en av fem at de beregner seg fram til når de er i kjørbar tilstand.

Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Pål Rune Eklo, advarer folk mot å stole for mye på regneferdighetene.

– Drikker du alkohol, lar du bilen stå. Må du kjøre hjem, holder du deg til alkoholfri drikke. Så enkelt er det, sier Eklo.

Han advarer også mot «dagen derpå»-fellen. – Legg inn god margin før du skal ut å kjøre etter en fest, råder han.

Undersøkelsen fra Ipsos viser at menn er mer tilbøyelige til å kombinere bilkjøring med alkohol, og klart flere menn tror de kan ha kjørt i påvirket tilstand.

– Det er ikke mye alkohol som skal til. Selv om du har lav promille svekkes sansene og reaksjonsevnen. Dermed øker faren for en ulykke kraftig, sier Eklo.

Kolliderer du etter å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand, kan de økonomiske og menneskelige konsekvensene bli svært alvorlige. Ikke bare for dem du eventuelt måtte skade, men også for deg selv.

– Kolliderer du på grunn av promillekjøring, vil du normalt ikke få noen erstatning fra forsikringsselskapet i det hele tatt. I tillegg får du et erstatningskrav for alle skadene du har påført andre, både personskader og materielle skader. Dette kan fort bli millionbeløp, og i verste fall ender du som gjeldsslave for resten av livet, sier Eklo.

Alkohol, narkotika og trafikkfarlige legemidler er årsak til nesten halvparten av alle dødsulykkene i trafikken i Norge viser data fra Folkehelseinstituttet.